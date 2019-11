Gesunde Kinder: Wie Eltern den Lehrern helfen können und umgekehrt

Österreichs Kinder leben immer ungesünder. Eine neue Langzeitstudie zeigt, dass fünf Prozent der Kinder unter 10 Jahren bereits einen Prädiabetes haben. „Das ist erschreckend viel“, sagt Alexandra Kautzky-Willer, Präsidentin der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG). Die gesundheitlichen Probleme ziehen sich durch – und finden ihren Höhepunkt im Erwachsenenalter. „Wir wissen, dass Prädiabetes oft in einen manifesten Diabetes übergeht. Dies lässt sich nur durch Lebensstilmaßnahmen verhindern.“

Warum steckt unsere Gesellschaft in dieser Situation? Wie kommt sie wieder heraus? Ein Blick in die Jausenbox und in den Schulalltag gibt Antworten.