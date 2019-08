Gesund dank Bakterienschleudern: Tipps vom Darmexperten

Für den alten Spruch „An apple a day keeps the doctor away“ liefert eine Studie der TU Graz eine neue Grundlage. Die Wissenschafter haben festgestellt, dass sich 100 Millionen Bakterien in einem einzigen Apfel befinden. Was zunächst etwas unappetitlich klingen mag, ist äußerst gesund für unsere Darmflora.

Den Großteil der Mikroorganismen haben die Forscher im Kerngehäuse der Äpfel gefunden. Wer also nur Fruchtfleisch und Schale isst, nimmt lediglich ein Zehntel der Mikroben auf. Empfehlenswert ist daher, das Obst mit Putz und Stingl zu essen.