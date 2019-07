Studie: 100 Millionen Bakterien in einem Apfel gefunden

Bio-Äpfel drängen besser Krankeitserreger zurück

In den Bio-Äpfeln wurden außerdem Lactobacillus-Bakterien gefunden, die auch in probiotischen Joghurts verwendet werden. Für die Darmflora ist ein biologischer Apfel nach dieser Studie also gesünder für die Darmflora.

In den konventionellen Äpfeln wurden außerdem kleine Mengen vom Bakterium Shigella entdeckt. Diese Gattung kann Durchfälle hervorrufen. In den biologisch angebauten Produkten wurde Shigella nicht nachgewiesen. Die Forscher vermuten, dass der vielfältigere Mikrobenmix in dem Bio-Obst potenzielle Krankheitserreger besonders gut zurückdrängt.