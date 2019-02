EU-Vergleich: Oh du krankes Österreich!

Leichter gesagt als getan. Denn viele Menschen wissen ja, was ein gesunder Lebensstil ist, dennoch handeln sie nicht danach. Das hat die Studie The Mind Behaviour Gap der Meinungsforscherin Sophie Karmasin ergeben, die demnächst veröffentlicht wird. „Ein besorgniserregendes Ergebnis war auch, dass viele Österreicher oft zu wenig wissen, etwa über gesunde Ernährung“, sagt Karmasin zum KURIER.

Übrigens, an mangelnder Vorsorge liege es nicht, dass die Österreicher so kränkeln, sondern am fehlenden Management, wie man mit Ergebnissen umgeht: „Wir wissen z. B. aus Blutuntersuchungen, wenn ein Patient Gefahr läuft, an Diabetes zu erkranken. Doch viele Menschen sind überfordert, wenn man ihnen sagt, sie sollen abnehmen und sich mehr bewegen.“ Hier wäre professionelle Begleitung wichtig, damit sie ihren Lebensstil tatsächlich umkrempeln. Auch Fragen der Rehabilitation von Krebspatienten und ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt seien wichtig.

Wenn es darum geht, die Österreicher fitter zu machen, kann die Gesundheitspolitik nur einen Beitrag von vielen leisten. „Wir müssen viel früher ansetzen“, schlägt Hoppichler vor: „Wir sollten Schwangere animieren, sich mit dem Thema des gesunden Lebensstils auseinanderzusetzen. Auch Programme in Kindergärten und Schulen zeigen Wirkung, wie wir mit unseren Projekten zeigen konnten.“ Anita Rieder präzisiert: „Wir wissen, dass Bildung der beste Schutz vor frühen Erkrankungen ist.“