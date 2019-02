Polizei: Große Rekrutierungsaktion mit wenig Erfolg

Das Innenministerium setzt seit rund einem Jahr auf eine noch nie da gewesene – polarisierende – Rekrutierungskampagne. 11.000 neue Beamte sollen in dieser Legislaturperiode aufgenommen werden, das Ressort von Minister Herbert Kickl ( FPÖ) wirbt deshalb mit Luxusautos wie dem KTM-X-Bow und an ungewohnten Orten – wie bei Maturareisen, der Unterberger Boxnacht oder der Heißluftballon-WM in Großsiegharts. Dazu gibt es serienweise Inserate in rechts gerichteten Medien.