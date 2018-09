Polizei-Rekrutierung gerät nun auch ins Visier der Opposition

Eine bereits am Dienstag beantworte Anfrage der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper zeigt, dass der Kommunikationschef des Innenministeriums bei zehn Recruiting-Veranstaltungen war, etwa bei der Maturareise X-Jam in Kroatien. Gegenüber dem KURIER bestritt er vehement, dass dies eine „Partyreise“ war, wie in der Anfrage behauptet und wie es auf von seiner Mitarbeiterin verbreiteten Instagrammfotos den Eindruck gemacht hätte. „Die Maturareise X-Jam wurde deshalb als Kooperationspartner ausgewählt, weil die Veranstaltung mit rund 10.000 Maturantinnen und Maturanten österreichischer Schulen als perfektes Rekrutierungsumfeld fungiert“, heißt es in der Beantwortung durch Innenminister Herbert Kickl.