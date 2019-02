Pensionswelle: „Sind schon mittendrin im Lehrermangel“

Dezidiert ausgenommen von den Nichtnachbesetzungen sind die Bereiche Schule und Sicherheit (Exekutive siehe Zusatzbericht unten, Bundesheer und Justiz). Diese machen das Gros der öffentlich Bediensteten aus. Und gerade dort stellt sich die Pensionsfrage besonders drastisch. In den nächsten zehn Jahren wird ein Drittel der 30.000 Polizisten in Ruhestand treten. Laut Innenministerium können die Abgänge aber mehr als wettgemacht werden: Seit 2014 werden jedes Jahr mehr Beamte aufgenommen, als die Polizei verlassen. Bis 2022 soll es insgesamt ein Plus von 2100 Beamten geben.