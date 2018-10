Erstmals Mikroplastik im menschlichen Körper nachgewiesen

13.000 Gastroenterologen tagen in Wien

10 bis 20 Prozent der Menschen in Österreich leiden an chronischen Darmerkrankungen, vor allem bei jungen Menschen zwischen 14 und 18 Jahren nehmen sie zu. „Studien legen nahe, dass auch die Darmkrebsfälle gerade bei jüngeren Patienten in Europa in den nächsten Jahren ansteigen werden. In den USA gibt es diese Entwicklung bereits“, sagt Herbert Tilg, Vorsitzender des Wissenschaftskomitees der United European Gastroenterology Week, die derzeit in Wien stattfindet. Von 20. bis 24. Oktober tagen 13.000 Gastroenterologen in Wien zu Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und damit verbundener Organe. Ein wichtiges Thema ist auch das Mikrobiom – die Gesamtheit der Bakterien, Viren und Pilze, die unseren Darm bevölkern. Dieses hat laut aktuellen Studien Einfluss auf psychische und physische Erkrankungen.