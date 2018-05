Mikroplastik in Meersalz gefunden

Link zum Orignal-KURIER-Artikel

Der österreichische Konsumenten-Schutz

warnt vor Mikroplastik in Meersalz.

Wissenschaftler in Deutschland haben,

Anfang des Jahres, verschiedene Proben von dem

teuren Meersalz „fleur de sel" untersucht.

Sie haben Mikroplastik in allen Proben gefunden.

Mikroplastik sind sehr kleine Plastikteilchen.

Mikroplastik wird zum Beispiel

für Kosmetikprodukte verwendet.

Über den Abfluss gelangen die winzigen

Plastik-Teilchen ins Grundwasser und ins Meer

und schaden der Umwelt sehr.

Der österreichische Verein

für Konsumenten-Information, auch VKI genannt,

hat 12 Salze aus Supermärkten in Österreich untersucht.

Darunter waren auch fleur de sel

und ein Steinsalz aus Österreich.

Sie ließen alle Proben in einem Labor untersuchen.

Das Ergebnis von dem Test war erschreckend.

In 6 von 11 Meersalzproben fand das Labor

Mikroplastik oder Teilchen von einer Plastikfolie.

In 4 von den getesteten Meersalzen wurde

Mikroplastik in Form von Granulat gefunden.

Plastikgranulat ist Plastik in Form von Körnchen.

Das Steinsalz enthielt kein Mikroplastik.

Die Ernährungs-Wissenschaftlerin vom VKI sagt,

dass sie sich zu dem Test entschlossen haben,

weil sie das Problem mit Mikroplastik in den Meeren kennen.

Bei Meeressalz und Meeresfrüchten ist die Gefahr

größer, Mikroplastik zu sich zu nehmen, als bei Speisefischen.

Weil wir normalerweise nur Fische essen,

bei denen der Verdauungstrakt entfernt wurde.

Zum Verdauungstrakt gehören alle Organe,

die für die Verdauung zuständig sind.

Im Verdauungstrakt der Meeres-Bewohner lagert

sich das Mikroplastik ab.

Isst ein Mensch zum Beispiel Muscheln,

die mit Mikroplastik belastet sind,

dann nimmt er das Mikroplastik selbst auf.