Erste Studie: Kann man mit Tattoo ins MRT?

Fast 90 Prozent der tätowierten Personen denken, dass Tattoos gesundheitlich unbedenklich sind. Wenn sie aber mittels Magnetresonanztomographie ( MRT) untersucht werden sollen, tritt häufig die Frage auf, wie riskant das für sie wirklich ist.

Deutsche Forscher des Max-Planck-Instituts in Leipzig haben das nun erstmals untersucht und ihre Ergebnisse im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Ziehen in der Haut

Viele Millionen Menschen mit Tattoos werden jedes Jahr im MRT gescannt, ohne dass Nebenwirkungen auftreten. Berichte über Komplikationen stützen sich zumeist auf Einzelfälle – darin werden häufig zwei verschiedene Reaktionen beschrieben: Es kann zum Beispiel vorkommen, dass die Farbe in den Tattoos mit dem statischen Magnetfeld im Tomographen interagiert.

Denn Farben in Tattoos können Pigmente enthalten, die eisenhaltig sind und somit magnetisch – durch die starken Magnetfelder im MRT können diese kleinen Teilchen angezogen werden, was wiederum dazu führen kann, dass Probanden einen Zug an der tätowierten Haut spüren.