Drogenkonsum: Warum die Risiken für Jugendliche besonders hoch sind

" Österreich ist sehr gut in der medizinischen Behandlung, wenn man körperlich krank ist. Aber bei psychiatrischen Erkrankungen – und da gehören auch die Suchterkrankungen dazu – sieht es nicht so gut aus." Das sagt Gabriele Fischer – die Leiterin der Suchtforschung und -therapie von AKH / MedUni Wien – im Vorfeld des Symposiums „Rotary meets Health“ am 9.11. in Wien. Sie ist eine der Referentinnen. „Die psychische Gesundheit kommt viel zu kurz – es gibt viel zu wenig Psychiater und noch viel weniger Kinder- und Jugendpsychiater.“