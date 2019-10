Rotarier-Symposium unterstützt Ronald McDonald Kinderhilfe

Wie kann die Erziehung die Gesundheit von Kindern fördern, wie wachsen sie in ein gesundes Leben hinein? Welches Gesundheitsverständnis hat unsere Kultur? Und was hat Gesundheit mit Genuss zu tun? "Rotary meets Health" ist der Titel eines Symposiums, das am 9.11. von Mitgliedern mehrerer Rotary-Clubs in Wien organisiert wird und sich speziell an alle Rotarierinnen und Rotarier sowie an die rotarische Jugend richtet.

"Wir wollen das Thema Gesundheit mit Referenten aus verschiedenen Bereichen und aus unterschiedlichen Gesichtspunkten beleuchten", sagt Rotarier Robin Rumler, Sprecher des Organisationskomitees und Geschäftsführer von Pfizer Österreich – „ohne mahnenden Zeigefinger“.