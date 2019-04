Die Macht des Lächelns: Wie es uns verändern kann

Der Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek bestätigt das. „Das professionelle Lächeln, das zu einem Widerstreit mit den inneren Gefühlen führt, wendet sich gegen einen selbst. Und es öffnet die Tür zum Burn-out, weil wir in einen Konflikt kommen. Zwischen dem, was wir machen müssen, und dem was wir erleben“, sagt der Gründer des Instituts für Sozialästhetik und Psychische Gesundheit der Sigmund Freud Privatuni in Wien. Dass man sich mit einem gekünstelten Lächeln auch in eine positive Stimmung bringen kann, glaubt Musalek nicht: „Dann müssten ja Flugbegleiterinnen oder Menschen in der Gastronomie viel glücklicher sein als alle anderen – was einfach nicht stimmt.“