Einfach gesund: Das Geheimnis der 5 L

Durch regelmäßige Bewegung könne das Verhältnis zwischen dem "guten" HDL-Cholesterin und dem "schlechten" LDL-Cholesterin langfristig zugunsten des guten Cholesterins verändert werden. "Es dauert sehr lange um das aufzubauen – hingegen sinkt das HDL relativ rasch wieder ab, wenn Sie mit der Bewegung aufhören."

Das Dritte ist für Wick das Lernen."Das Beste, was Sie machen können, um gut zu altern, ist, möglichst lange im Beruf zu bleiben", so Wick. "Für mich war das Arbeiten nie eine Last – aber ich hatte auch immer das Glück, für etwas, was eigentlich mein Hobby ist, bezahlt zu werden." Natürlich sei das nicht immer der Fall und "es gibt Menschen, die blühen in der Pension auf, wenn sie plötzlich Zeit zum Malen oder Orgelspielen haben. Wichtig ist, dass Sie sich auf diesen Lebensabschnitt vorbereiten, sich eine Aufgabe, vielleicht auch ein Ehrenamt, suchen."