Forscherin gibt Tipps: So machen Sie Ihrem Hirn Beine

Manuela Macedonia kann nicht mehr ohne: Für die Neurowissenschafterin ist Bewegung Teil ihres Alltags. In ihrem neuen Buch „Runter vom Sofa“ will sie ihre Leser motivieren, es ihr gleichzutun. Es ist ihr zweites Buch nach dem Bestseller: „Beweg dich! Und dein Gehirn sagt Danke“.

KURIER: Dass Sport gesund ist, weiß jeder. Doch unser innerer Schweinehund hindert uns daran, aktiv zu werden. Warum und wie wollen Sie Menschen motivieren?

Manuela Macedonia: Der Auslöser war, dass mich die Zuhörer nach meinen Vorträgen baten, Workshops zu halten, wie man es schafft, sich täglich zu bewegen. Doch die Zeit habe ich als Wissenschafterin nicht. Ich habe aber bemerkt: Die Menschen brauchen jemanden, der sie liebevoll führt und zeigt, wie sie es trotz Arbeit und Haushalt schaffen, aktiv zu werden. Dass sie sich bewegen sollen, ist ihnen ja klar – an der Information liegt es nicht.

Diese Hilfe wollen Sie mit Ihrem neuen Buch geben.

Ja. Meine Idee war die: Ich präsentiere im Buch in zwölf Monaten zwölf Gründe, warum Bewegung so wichtig ist. Dazu biete ich im Wochenrhythmus leicht zu erreichende Ziele. In einen Kalender trägt man die Bewegungszeiten ein.