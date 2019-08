Erhöhtes Sterberisiko: Wie lange sitzen Sie am Tag?

Bewegungsrichtlinien empfehlen mindestens zweieinhalb Stunden Bewegung in mittlerer oder 75 Minuten in höherer Intensität. Die Studienautoren betonen aber, dass ihre Untersuchung zeigt, dass jegliche Aktivität zählt, auch die in niedriger Intensität: "Wege zu entwickeln, die die Zeit begrenzt, die man im Sitzen verbringt und die das Bewegungsausmaß in jeglicher Intensität erhöhen, können die Gesundheit deutlich verbessern und die Sterblichkeit senken."

Herzgefäße bleiben jung

Übrigens: Wer zwei bis drei Mal in der Woche Sport betreibt, kann damit zumindest einen Teil seiner Herzgefäße (jene von mittlerer Größe) elastisch und damit jung halten, bei vier bis fünf Mal die Woche bleiben auch die großen zentralen Arterien elastisch, die Versteifung wird auf ein Minimum reduziert, hat kürzlich eine andere Studie gezeigt. Diese Studie wurde im Fachmagazin The Journal of Physiology veröffentlicht.