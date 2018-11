Antibiotika im Wasser: „Solche Rückstände sind wie ein Bumerang“

„Bei vielen Tieren und wenig Platz ist einfach das Risiko größer, dass sich mehr Tiere mit einem Keim infizieren.“ Zwar ist der Einsatz antimikrobiell wirksamer Substanzen in der Tierhaltung seit 2013 um 19 Prozent zurückgegangen: „Die 44,61 Tonnen im Jahr 2017 sind aber immer noch eine beachtliche Menge, auch im Vergleich zu den rund 72 Tonnen, die jährlich in der Humanmedizin verwendet werden.“ Und das habe auch mit dem hohen Fleischkonsum in Österreich zu tun: „Solche Rückstände in der Umwelt sind wie ein Bumerang, der unsere Gesellschaft beeinträchtigen kann.“