Test zeigt: Der Schweinemast folgt "Cocktail an Schadstoffen" im Wasser

Für Rückstände von Antibiotika gäbe es nicht einmal einen Grenzwert, über dessen Festlegung diskutiere man in der EU gerade. Das „Rückstandsmonitoring“ der Agentur für Ernährungssicherheit ergäbe zudem nur Werte im Nanogramm-Bereich: „Sie sind somit nachweislich nicht gesundheitsgefährdend und stammen zum größten Teil nicht aus der Landwirtschaft“, kommentiert Kosak.

Greenpeace war jedoch im Frühsommer in zehn EU-Staaten unterwegs und zog insgesamt 29 Proben aus Flüssen, Bächen und Kanälen. In allen wurden Pestizide nachgewiesen, in 70 Prozent Antibiotika. In Österreich wurden neben der Stiefing auch Wasserproben aus dem Schwarzaubach in Schwazautal, ebenfalls Südsteiermark, sowie aus dem Sipbach in Sattledt in Oberösterreich entnommen. Beide Gemeinden sind wie St. Georgen reich an Schweinehaltern. Im Schwarzaubach wurden ebenfalls drei Antibiotika nachwegsein sowie 27 Pestizide, im Sipbach zwei Antibiotika und 20 Pestizide.

Für Greenpeace untermauern die neuen Ergebnisse eine alte Forderung: Weniger Antibiotika in der Tierzucht, weg aus der Massentierhaltung. „Industrielle Tierhaltung ist eine Gefahr für unsere Umwelt und unsere Gesundheit“, betont Sebastian Theissing-Matei. „Bei den Verantwortlichen müssten jetzt alle Alarmglocken schrillen.“