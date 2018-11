Massentierhaltung: Greenpeace warnt vor Antibiotika im Wasser

Greenpeace hat Wasserproben aus Flüssen in EU-Regionen gezogen und einen Nachweis von Antibiotika und Pestiziden erbracht - auch in österreichischen Gegenden in der Steiermark und in Oberösterreich. Die ausgewählten Regionen haben eines gemein, es wird intensive Tierhaltung betrieben. Der Greenpeace-Test wurde in insgesamt zehn EU-Staaten durchgeführt und am Donnerstag veröffentlicht.

Das Ergebnis

Proben wurden in 29 Gewässern genommen und ergaben in 70 Prozent der Fälle den Nachweis von Antibiotika und zum Teil von Pestiziden.

Die Proben aus Österreich stammen aus dem Schwarzaubach und der Stiefing - beide in der Steiermark - sowie aus dem Sipbach in Oberösterreich. Laut der NGO sind das Gegenden mit einer besonders hohen Dichte an Schweineställen. Pro Probe wurden bis zu fünf Tierarzneimittel, darunter mehrere Antibiotika, und bis zu 38 verschiedene Pestizide festgestellt. Dies ist der dritthöchste Pestizidwert, der in Europa gefunden wurde. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP) und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ) dürfen die Risiken der Massentierhaltung für Umwelt und Gesundheit nicht weiter ignorieren, fordert die Umweltschutzorganisation.

Knapp drei Viertel aller Antibiotika in der Tierhaltung gingen in Österreich an Schweine. Der hohe Einsatz führe dazu, dass sich Resistenzen gegenüber wichtigen Medikamenten entwickeln. Diese Super-Keime können auch uns Menschen gefährlich werden, warnte Greenpeace. Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) stuft Antibiotika-Resistenzen als eine der drei dringendsten Probleme für die öffentliche Gesundheit ein.