Antibiotika: Warum der Druck der Patienten so gefährlich ist

„ Antibiotika: Segen oder Fluch?“ lautet das Thema des nächsten KURIER-Gesundheitstalks kommenden Mittwoch (siehe nachstehenden Teaser). In mehreren in den vergangenen Wochen veröffentlichten Studien warnten die Autoren vor einer starken Zunahme von Bakterien, die gegen Antibiotika resistent – also unempfindlich – sind.