Antibiotika: "Das sind keine Hustenzuckerln“

Nouri macht das so in seiner Praxis. Vieles hänge vom klinischen Gesamteindruck ab, den er von einem Patienten habe. "Bei einem hoch fiebernden Kind – 39 Grad Celsius – versuche ich zuerst, mit einem entzündungshemmenden Medikament das Fieber zu senken. Wenn sich nach zwei, drei Tagen sein Zustand trotzdem verschlechtert, gehe ich davon aus, dass der Infekt bakteriell ist.“ Dann sei ein Antibiotikum gerechtfertigt. Was sich die Ärzte von ihren Patienten wünschen? Nouri: "Dass sie mehr Verständnis für ihre Erkrankungen haben und sich Zeit für den Heilungsprozess nehmen.“

Anwendungen genau überlegen

Österreich liegt beim Antibiotika-Verbrauch im europaweiten Vergleich zwar im unteren Drittel: "Trotzdem gibt es eine Tendenz, dass viel zu viel verabreicht wird“, sagte Burgmann. „Wir vertrauen viel zu sehr darauf, so nach dem Motto, ,wir haben doch immer noch eine Therapie gefunden‘.“ Aber dem sei nicht so: "In den vergangenen 30 Jahren ist kein Antibiotikum mit einem neuen Wirkmechanismus auf den Markt gekommen. Und es gibt auch nicht viel in der Pipeline der Pharmaunternehmen.“