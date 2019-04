Vier traditionelle und süße Rezepte für das Osterfest

Zutaten für 4 Portionen: 1/4 l Milch, 1/4 l Schlagobers, 4 Eier, 4 Blatt Gelatine, 100 Gramm Zucker, Himbeergeist, Eiswürfel und Wasser fürs Wasserbad, div. Beeren.

Zubereitung: Gelatineblätter zum Einweichen in kaltes Wasser legen, sie müssen vollständig bedeckt sein. Eier trennen. Dotter mit Zucker in einer Edelstahlschüssel schaumig schlagen, Himbeergeist zugeben. In einer separaten Schüssel Schlagobers steif schlagen.Milch in einen Topf füllen, Vanillemark zugeben. Milch erhitzen, aber nicht kochen. Heiße Milch zur Dotter-Zucker-Masse gießen und nun über einem heißen Wasserbad mit dem Mixer langsam zu einer homogenen Creme schlagen. Gelatineblätter ausdrücken und in die Creme geben, so lange rühren, bis sie sich aufgelöst hat. Creme nun über einem kalten Wasserbad so lange schlagen bis sie zu gelieren beginnt. Steif geschlagenen Obers zugeben, vorsichtig mit einem Löffel unterrühren. In kleine Gläser füllen und im Kühlschrank vier bis sechs Stunden ruhen lassen. Soll die Creme gestürzt werden, mehr Gelatine zugeben. Dazu feine Beeren reichen. Wer will, serviert die Creme auf einem Fruchtspiegel: Beeren passieren und mit etwas Hollersirup mischen.