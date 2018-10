Zu viel Essen landet im Mist: Kreative Lösungen sind gefragt

Die einfachen Antworten sind nie ganz richtig, das sieht man bei allen globalen Problemen unserer Zeit, von Klimawandel bis Migration. Der Weg zu Lösungen ist voll der Mühsal des seriösen Differenzierens. Auch – oder sogar besonders – beim Thema Lebensmittel. Denn 1,6 Milliarden Tonnen Lebensmittelabfall pro Jahr stellen die Welt vor ein Doppelproblem: zuviel Müll und zu wenig Nahrungsmittel für die Welt.

Lange Zeit wurde die Lösung vor allem beim Privaten gesucht, im sogenannten Haushalt. Dort fällt zwar der größte Teil des Lebensmittelabfalls an, den Hebel muss man aber an vielen Punkten ansetzen, sind sich Experten einig. So geht man seit Kurzem der Frage nach, wie viele Lebensmittel in der Landwirtschaft weggeworfen werden. Zu viele, sagt Cornelia Diesenreiter, die sich intensiv damit beschäftigt: „Bauern und Bäurinnen wollen auf keinen Fall, dass sie weniger ernten, als bestellt wurde. Also bauen sie bis zu 160 Prozent davon an, es könnte ja Dürre geben oder andere Ernteausfälle.“

Passiert nichts, bleiben 60 Prozent übrig, die keiner kauft. Diesenreiter gründete deshalb vor zwei Jahren mit ihrem Bruder das Start-up „Unverschwendet“, das überschüssig produziertes Obst und Gemüse zu Feinkost verarbeitet. Im heurigen Jahr waren es 1000 Tonnen, nur von Wachau bis Burgenland. „Nachhaltigkeit bedeutet nicht unbedingt Verzicht. Es braucht Ideen, die das Problem lösen, ohne immer nach Schuld zu fragen. Darauf gibt es keine richtige Antwort.“