Wo es jetzt einen Gin gibt, der seine Farbe ändert

Es klingt nach einem Zaubertrank: Ein Longdrink, der beim Mixen seine Farbe ändert. In Schottland kann bei Aldi (in Österreich Hofer) ein solcher jetzt erworben werden: Die Diskonterkette bietet einen scheinbar magischen Gin an.

Pur ist der Wachholderschnaps " Forest Fruits" der Marke McQueen Gin im Glas blau, wird dieser mit Tonic - oder einem anderen säurehaltigen Getränk - aufgefüllt, verwandelt sich der Gin Tonic in einen pinken Cocktail. Je nachdem, wie das Mischverhältnis ist, ist auch der Pinkton mehr oder weniger intensiv - wie in einem Video auf dem Twitter-Profil von McQueen Gin gezeigt wird.