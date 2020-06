Weihnachtswein Gewürztraminer

Gewürztraminer

Hier bringt sich die Sorteins Spiel, vorausgesetzt es handelt es sich dabei um trockenen, frischen, der zwar mit Würze aufwartet, nicht aber mit Süße und Breite. Vor allem inbesitzt dereine lange Tradition. Der Wein, dessen Aroma an Litschis, Rosen und Nelken erinnert, gedeiht im alpinen und mediterranen Klima besonders gut. Ingilt er auch außerhalbals beliebter Speisenbegleiter, denn seine unverwechselbaren Aromen ermöglichen viele Spielarten in der Kombination mit Essen.

Zu Geflügelleberpasteten und anderen Pasteten passt Gewürztraminer ebenso wie zu Risotto, besonders wenn diese mit Zwiebeln, Radicchio oder Blauschimmelkäse zubereitet sind. Auch zu Safranrisotto (Risotto Milanese) macht sich der duftige Wein aus Südtirol perfekt.

Der trockene Gewürztraminer der Kellerei Tramin wird, so Kellermeister Willi Stürz bei einer gemeinsamen Verkostung älterer Jahrgänge "reif geerntet, steht lang auf der Hefe, aber nur kurz auf der Maische".

Die Weine von den verschiedenen Parzellen werden getrennt ausgebaut. So werden die Qualitäten und Möglichkeiten der einzelnen Parzellen erkannt. Diese Art des Erntens ist (ähnlich wie im Burgund oft praktiziert) natürlich sehr aufwändig, dient aber letztendlich der Qualität des Weins.

Willi Stürz, seit mehr als zehn Jahren dabei, meint, er könne die einzelnen Parzellen später auch dann erkennen, wenn er selbst bei der Ernte nicht dabei gewesen wäre. So nah ist er seinen Weinen bereits.

Der Kalk prägt die erste Phase des Weinlebens dieser Gewürztraminer, das typische Parfum prägt die zweite Phase und ja - man entdeckt bei den älteren Jahrgängen fast so etwas wie Rieslingkomponenten in der Nase und am Gaumen.