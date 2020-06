Erster Wein Österreichs mit 100 Parker Punkten

Österreichs erster Wein, der bei der aktuellen Weinbewertung des US-amerikanischen Fachmagazins "The Wine Advocate" mit der Höchstnote von 100 Parker Punkten ausgezeichnet wurde, stammt aus der Wachau. Prämiert wurde der "1995 Nikolaihof Vinothek Riesling". Der Wein nahm damit im weltweit angesehenen Rating einen Spitzenplatz ein, hieß es in einer Aussendung des Weinguts am Dienstag.