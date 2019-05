Was macht ein Foodscout, Herr Kägi?

Gutes Essen muss nicht kompliziert sein. Sie können auch über so etwas Einfaches wie Erdäpfel schwärmen…

Ja. Zum Beispiel die Bergkartoffel aus dem Albulatal in Graubünden. Da gibt es einen Bauern, der 30 verschiedene Sorten – so hoch wie niemand anders – in steiniger Erde, auf Hängen anbaut. Alles Handarbeit. Diese Kartoffeln sind unglaublich schmackhaft. Oder Kartoffeln von der Insel Noirmoutier, im Westen Frankreichs. Sie wachsen im salzhaltigen Boden nahe dem Meer und übernehmen den leicht salzigen, meerigen Geschmack aus der Erde.

Die meisten Produkte entdecken Sie also durch Reisen und Gespräche mit Menschen?

Das funktioniert mehr oder minder immer auf dieselbe Weise. In der Regel nehme ich Kontakt zur lokalen Gastronomie auf. Die sind immer am besten informiert, was es an speziellen Produkten in der Region gibt. Außerdem verfüge ich mittlerweile über ein tolles Netzwerk auf der ganzen Welt.

Was war Ihre spannendste Entdeckung?

Besonders erinnere mich an eine Alge in Japan, die ich im Rahmen einer Tokio-Reise bei einem berühmten Sushi-Chef aß. Sie sah aus wie kleine Trauben, hatte die Größe von Kaviarkörnern, war durchscheinend und hellgrün. Im Mund platzte sie auf, sodass ich das Gefühl hatte, ich würde das Meer trinken. Die Algen wachsen ausschließlich auf Okinawa. Ich bin extra hingeflogen, musste aber erkennen, dass man sie nicht exportieren kann, weil sie innerhalb von zwei Tagen gegessen werden müssen.

Was bedeutet Kochen für Sie?

Es hat etwas Kontemplatives und für mich dieselbe Bedeutung wie essen. Ich koche gerne für große Gruppen, darum mache ich einmal im Monat einen Tisch, wo 20 Leute zu mir kommen und ich ein Menü mit mehreren Gängen serviere. Man kann sich dafür anmelden, es sind fremde Menschen, die dafür bezahlen. Das ist immer sehr lustig.

Wie viele Kochbücher besitzen Sie, haben Sie ein Lieblingskochbuch?

Das kann ich nicht genau sagen, aber es sind Hunderte. Ich mag besonders Kochbücher von Köchen, die ich persönlich kenne.