Was heimisches Superfood alles kann

Wachstum

Chiasamen, die hauptsächlich in Mexiko und Lateinamerika angebaut werden, finden sich mittlerweile in fast jedem Haushalt. Bis vor einigen Jahren waren die dunklen Körnchen, die reich an Ballaststoffen und Protein sind, bei uns kaum bekannt. Wurden 2013 in Deutschland noch 20 kg Chiasamen verkauft, waren es ein Jahr später bereits 700 kg und 2015 über 750 Tonnen (die Zahlen stammen vom deutsche Marktberatungsunternehmen IRI). Diese Nachfrage ist nicht allein auf den gesundheitsfördernden Nutzen zurückzuführen, sondern eher auf kluges Marketing. „Chiasamen können nichts, was Leinsamen nicht auch können. Und kommt Leinsamen aus der Gegend und ist in Bioqualität, ist der sogar noch gesünder“, so Fiĉala. Das einzige exotische Superfood, für das es keinen Ersatz gibt, ist die Avocado. Kein anderes Gemüse kommt der Butterfrucht in Konsistenz und Fettgehalt gleich. Doch die große Nachfrage bringt in den Anbauländern Probleme für Mensch und Natur mit sich. Monokulturen, die das ökologische Gleichgewicht vor Ort zerstören, sind traurige Folge. „Grundsätzlich spricht nichts dagegen, sich hin und wieder ein exotisches Superfood zu gönnen. Aber im Alltag sollte man zu den heimischen Superhelden greifen“, so die Ernährungswissenschaftlerin, denn: „Bei gesunder Ernährung geht es um Ausgewogenheit in jeder Hinsicht.“

Saisonal

Geht es um heimische Powerpakete, stehen die Wildkräuter ganz weit oben. Sie haben jetzt Saison und sind echte Vitaminbomben. Der Bärlauch geht zwar schon in sein diesjähriges Finale, seine Blüten haben aber im Mai Hochsaison. Der Tipp der Expertin: „Sie schmecken besonders köstlich auf einem Butterbrot“.

Vor allem wild gewachsene Kräuter enthalten hohe Mengen an Bitterstoffen, die die Verdauung unterstützen und das Immunsystem auf Touren bringen. Der Mai ist eine ideale Zeit, um frische Kräuter zu sammeln: Brennnessel, Gänseblümchen, Giersch, Löwenzahn, Taubnessel oder Vogelmiere stehen zur freien Verfügung. Grundsätzlich sollte man nur zu den Pflanzen greifen, die man kennt. Am besten verwendet man die Kräuter frisch. Zum Haltbarmachen ist Einfrieren die beste Lösung, da so die Vitamine erhalten bleiben. Am besten man püriert sie mit etwas Öl und friert sie in kleinen Portionen ein. „Sie verfeinern jedes Gericht, sollen aber nicht gekocht werden, das würde die Vitamine zerstören“, so die Expertin.