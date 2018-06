Warum Sie jetzt Tee aus Darjeeling trinken sollten

Die ungewöhnlich frühsommerlichen Temperaturen mögen ja eher zu kühlen Getränken verleiten, dennoch ist derzeit die beste Zeit, die erste Tee-Ernte des Jahres aus Darjeeling zu genießen. Der erste Tee nach dem langen Winter - "First Flush" genannt - ist bei Teeliebhabern aufgrund seines außergewöhnlich aromatisch-frischen Geschmacks heiß begehrt. Und da die Ernte alljährlich von eingefleischten Fans schon sehnsüchtig erwartet wird, wird er nicht per Schiff, sondern per Flugzeug transportiert - was ihm seinen zweiten Namen "Flugtee" einbrachte. Heuer hat die Ernte Mitte März begonnen.

Besondere Aromen verfliegen rasch

Warum man einen First Flush unbedingt jetzt trinken sollte und nicht allzu lange lagert? Tee aus Darjeeling zählt noch immer zu den herausragenden Tees. Obwohl das kleine Gebiet im Norden Indiens am indischen und auch am Weltmarkt mengenmäßig keine Bedeutung hat, sind die Tees aus dieser Region weltbekannt und naturgemäß ein Wirtschaftsfaktor. Nachdem politische Unruhen im Vorjahr auch der Tee-Ernte zusetzten, konnte heuer wieder gute Qualität geliefert werden.