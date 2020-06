Darjeeling: Erster Aufguss

Region

Die Region Darjeeling liegt im Nordosten Indiens, am Fuß des Himalaja. Die Briten begannen während ihrer Kolonialherrschaft im 19. Jahrhundert Tee zu pflanzen. Heute wird hier acht Monate des Jahres Tee geerntet (0,3 Prozent der Weltproduktion). Dem zarten First Flush folgt ab Mai/Juni der kräftigere Second Flush, im Herbst als letzte Ernte dann der Autumnal Flush. Rund 60 Prozent der Teegärten arbeiten bereits biologisch. Den dafür verwendeten Kuhdung liefern immer öfter die Familien der Pflückerinnen, die meist am Rande der Teegärten leben, Ihnen wird die Anschaffung einer Kuh ermöglicht – mit der Verpflichtung, deren Mist dem Teegarten zu überlassen.

Besonders

Die Tees werden in Darjeeling ausschließlich nach der sogenannten orthodoxen Methode verarbeitet. Durch die steile Hanglage ist der Einsatz von Erntemaschinen nicht möglich – was dem Tee guttut.