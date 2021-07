Erster Thermomix-Shop hat in Wien eröffnet

Jeder Deutsche kennt die Küchenmaschine um 1.109 Euro – alleine in Deutschland verkaufte Produzent Vorwerk 200.000 Stück Thermomix im Jahr 2013, weltweit waren es 840.000. Bei unseren Nachbarn erfolgt der Absatz über private Verkaufspartys – ähnlich der Tupperware-Partys der 70er.

Obwohl solche Veranstalungen auch in Wien boomen, wie der KURIER berichtete, wählt der Konzern jetzt einen eigenen Vertriebsweg für Österreich. Bundesweit gibt es ab sofort drei Geschäfte in großen Einkaufszentren: Mit 211 Quadratmetern ist der Store im Donau Zentrum am größten, gefolgt von jenem in der Plus City Pasching mit 207 Quadratmetern und dem in der Shopping City Süd mit 136 Quadratmetern.