Partys für Küchenmaschinen boomen

Wien-Mariahilf

Gegenstand der Begierde im Jahr 2015 ist eine Hightech-Küchenmaschine des deutschen Herstellers Vorwerk. Dergilt inseit 1961 als kleines Statussymbol und hat sich mittlerweile inBobo-Küchen vorgekämpft. Statussymbol ist keine Übertreibung, kostet diedoch 1.109 Euro. "Der Preis kann sich jederzeit ändern", wie Direktvermarkterin Frau B. später bei der Thermomix-Party inmit einem entschuldigenden Lächeln erklären wird.

Wer den Begriff Thermomix auf youtube eingibt, findet 133.000 Videos. Alleine in Deutschland verkaufte Vorwerk 200.000 solcher Küchenmaschinen im Jahr 2013, weltweit waren es 840.000. Macht einen Umsatz in der Höhe von 800 Millionen Euro. Die Zahlen machen neugierig: Was kann das Gerät, was die Konkurrenz nicht kann? Und mit wie viel Peinlichkeiten läuft so eine Verkaufsparty ab?