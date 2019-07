Volksgarten: Neue Cocktail-Bar unter freiem Himmel hat eröffnet

Urlaubsstimmung kommt in der neuen Cocktail-Bar B under the Trees im Volksgarten auf: Am Abend leuchten Lichterketten in den Bäumen, Palmen, Paradiesvogelblumen hinter einer 22 Meter langen Bar und die Paletten-Möbel mit ihren großen Sitzkissen schaffen eine kleine Oase in der Wiener Innenstadt. Verantwortlich für die inselreife Szenerie ist Brandingpark aus Graz.

Die eigenständige Open-Air-Cocktailbar B under the Trees, von Belvedere Vodka und dem Tonic-Hersteller Fever-Tree gesponsert, hat vor wenigen Tagen im Wiener Innenstadt Club Volksgarten aufgemacht. Auf dem neu konzipierten Areal finden Ausgeh-Lustige ab dem späten Nachmittag eine Afterwork-Location.