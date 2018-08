Vapiano eröffnet erste Filiale im Burgenland

Sei's drum, Vapiano ist vor allem in der Hipster-Generation höchst erfolgreich - auch in Österreich. Neun der nunmehr 15 Lokale befinden sich allein in Wien. Damit ist die Hauptstadt jene Stadt mit der höchsten Vapiano-Dichte überhaupt. Und immerhin ist die Gruppe bereits in 33 Ländern auf fünf Kontinenten mit insgesamt 210 Restaurants vertreten. In Österreich eröffnete man zuletzt auf dem Wienerberg in Wien und in Graz Filialen.