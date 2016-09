Top 5: Hier gibt es den besten Sonntagsbraten

1., DER STEIRER

Dieses 2007 eröffnete Designer-Gasthaus bleibt der Tradition des Bratens treu, es gibt ihn samstags und sonntags, etwa vom Wildschwein mit Kohlsprossen.



8020 Graz, Belgierg. 1,

Tel: 0316/703 654,

Mo-So 11-24,

www.der-steirer.at



2., GASTHAUS HERBST

Ein extra-uriges Weinviertler Gasthaus, vor einem Jahr von einem Jungkoch übernommen, der schon am Pogusch kochte. Samstags Bratl, sonntags Ente mit Kraut.



2136 Hanfthal 48,

Tel: 02522/2480,

Di-Sa 9-21.30, So 9-14,

www.hanfthal.at/firmen/ghherbst.html



3., JULIUS

Ein recht junges Restaurant in Floridsdorf, in dem es jeden Sonntag ab 12 Uhr einen Braten gibt, mal Girardi-Rostbraten, mal Lamm, mal Truthahn.



Wien 21, Anton-Bosch-G. 15,

Tel: 01/270 02 01,

Di-Sa 11.30-24, So 11.30-22,

www.restaurant-julius.at



4., HECHT!

Der wunderbare Gasthof im Seehof ist genau der richtige Platz für einen Sonntagsbraten. Gefüllte Kalbsbrust, Kalbsstelze, Hirschkalbsschulter ...



5622 Goldegg, Hofmark 8,

Tel: 06415/81 370,

Do-Di 11.30-14, 18.30-21.30,

www.derseehof.at



5., SATTLERHOF

Das Restaurant hat am Sonntag zu, das Wirtshaus aber nicht. Und da gibt’s am Wochenende „wie früher“ eine Suppe und dann ein Bratl aus dem Rohr.



8462 Gamlitz, Sernau 2a,

Tel: 03453/4454,

Do-Mo 12-17,

www.sattlerhof.at



florian.holzer@kurier.at