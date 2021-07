Tipps und Tricks aus dem Gansl-Kochkurs

Routiniert greift Erich Bauer zu einer Einweg-Spritze, zieht die farblose Flüssigkeit auf – und schießt sie ab wie einen Pfeil. Sie landet punktgenau. In der Gänsebrust. Die Küchentechnik, Alkohol – in unserem Fall Grand Marnier – in Fleischstücke einzubringen, ist ein guter Trick, um dem Martinigansl mal eine besondere Note zu verleihen. "Das Impfen bringt den Geschmack direkt ins Fleisch."

Inspiration, Kommunikation, etwas Neues lernen – das ist die Hauptmotivation zur Teilnahme, weiß Bauer aus sieben Jahren Erfahrung als Kochschulleiter. "Ich glaube, die Menschen wollen Abwechslung und Leben in bewährte Klassiker hineinbringen." Lehrerin Ingrid etwa hat schon mehrere Abende hier verbracht. Ihr haben es die Gänseleber-Variationen angetan. Sie will sich für ihr traditionelles, privates Gansl-Essen, das ihre Freunde alljährlich einfordern, inspirieren lassen. Touristiker Joschi möchte einfach Neues ausprobieren und andere kochaffine Menschen kennenlernen.

In Sachen Vielfalt ist bei diesem Federvieh einiges drin, das stellt sich spätestens bei der Vorbesprechung heraus. Gekocht wird etwa jiddische Ganslleber sowie Gänselebermousse mit Zimt & Zucker auf Brioche als Vorspeise. Interessant klingt auch die Knoblauch-Ingwer-Gansl-Haxn im Sack. Das sorgt schon bei der Vorbesprechung für einige Aha-Effekte. Dahinter verbirgt sich nämlich das Garen im Rohr von ausgelösten und gewürzten Gänsekeulen in einem zum Portions-Sackerl gebundenen Stück Butterbrotpapier. Wenig Aufwand, große Wirkung also: "So entwickelt sich das Aroma besonders gut", erklärt Bauer.