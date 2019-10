Sternstund’ – Sperrstund’: Das Tantris steht vor dem Aus

Einst Avantgarde, heute Kult. In den lukullisch überschaubaren 70ern wollte Fritz Eichbauer nicht mehr in den Elsass reisen müssen, um die französische Haute Cuisine zu genießen. Also baute sich der Münchner Bauunternehmer sein Traum-Restaurant im Jahr 1971 einfach selbst: das Tantris.

Für die Küche engagierte er einen jungen, österreichischen Koch namens Eckart Witzigmann, der nur ein Jahr nach Eröffnung den ersten Stern erkochte, 1974 folgte der zweite. Eine Sternstunde der französischen Küche in Deutschland. Damals wie heute weisen vier Fabelwesen aus Beton dem Gast den Weg in den deutschen Gourmet-Tempel.