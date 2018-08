Stracciatella: Von der Suppe zum beliebten Eis

Neben Vanille und Schoko punktet bei Eisliebhabern im Sommer vor allem die Kombi: Stracciatella-Eis zählt zu den beliebtesten Eissorten der Österreicher.

Der Name " Stracciatella" kommt vom italienischen Wort "stracciato", was so viel bedeutet wie zerrissen. So brutal wie es klingt, ist die Produktion der Eissorte aber nicht. Für echtes italienisches Stracciatella-Eis wird lauwarme Schokoladenkuvertüre in eine Sahne-Eismasse eingerührt. Die Schokolade "reißt", wenn sie gefriert.

Italienische Wurzeln in Bergamo

Erfunden hat die Eissorte Enrico Panattoni. Der italienische Konditor und Koch aus Bergamo hat sich bei der Eisproduktion an der gleichnamigen Suppe orientiert, die in seinem Restaurant serviert wurde: Bei der Zubereitung der römisch-toskanischen Spezialität wird rohes Ei in eine heiße Brühe gerührt, wodurch unterschiedlich große Flocken entstehen.