Steffen Henssler plant ein Restaurant in Wien

Er duellierte sich vor laufender Kamera mit Prominenten an den Töpfen und fällt immer wieder durch kernige Sager auf. Der Hamburger Steffen Henssler ist einer der bekanntesten TV-Köche, Entertainer – und, was viele nicht wissen, in den USA professionell ausgebildeter Sushi-Meister.

Zuletzt nahm er sich eine Fernseh-Auszeit, nachdem er mit „Schlag den Henssler“ in den Fußstapfen von Stefan Raab nicht erfolgreich war. Mit dem KURIER sprach der 46-Jährige über den ungebrochenen Boom von Kochshows, den Sinn von Pausen und sein geplantes Restaurant in Wien.

KURIER: Herr Henssler, das Interesse an Kochshows ist seit Jahren ungebrochen. Warum sind diese Formate so beliebt?

Steffen Henssler: Ich glaube, Kochshows haben einen sehr hohen Unterhaltungswert, das macht sie so erfolgreich. Köche sind ja meistens lustige Typen, sie müssen führen können und sind Persönlichkeiten. Sie werden auch manchmal lauter, da gibt es auch was zu sehen. Außerdem hat jeder eine Küche daheim, mit Kochen kann sich jeder identifizieren.

Und was macht umgekehrt den Reiz für einen Koch aus, an so einer Show teilzunehmen?

Es muss jeder selbst entscheiden, ob er das machen will. Für mich war es der richtige Schritt – ich will nicht nur kochen, ich will auch unterhalten.