"Jamie's Italian" kommt nicht aus der Schieflage

Erst im Februar hatte Jamie Oliver zwölf Lokale seiner Kette " Jamie's Italian" in Großbritannien wegen einem angehäuften Schuldenberg schließen müssen. Das dürfte nicht gereicht haben, um die Restaurants zu sanieren. In einem Interview mit der Mail on Sunday kündigte der TV-Star und Kochbuchautor nun an, nichts mehr zuzuschießen. Er sei zwar nicht pleite, aber zum Schutz seiner anderen Unternehmen müsse er diesen Schritt tätigen.