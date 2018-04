Jamie gibt den Kochlöffel nicht ab

Der Gastronom legte sehr offen über die Gründe seiner wirtschaftlichen Krise dar: „Es würde Stunden dauern, wenn ich alles erklären würde: Die Kosten für das Personal, die Kosten für Zutaten. In Großbritannien sind die Personalkosten hoch, wenn man nicht nur das Mindestgehalt bezahlt. Tausende Menschen zu beschäftigen, ist taff. Und der Brexit hilft nicht. Ich werde nicht sagen, dass es einfach ist.“

Resigniert oder kämpferisch wirkte der Sunnyboy nicht, eher nachdenklich, als er darüber sprach, wie er sich in den vergangenen Monaten gefühlt hat: „Das Leben hat Höhen und Tiefen – solche Ereignisse machen dich stärker. Ich habe keinen Zweifel, dass wir es überstehen.“ Er fühlt sich dankbar der Welt, seinem Leben, seiner Familie und der Arbeit gegenüber: „Ich habe in letzter Zeit sehr viel über mich selbst gelernt.“ Die Gastroszene sei auf der Insel besonders schwierig, aber weltweit würde seine Marke florieren – noch nie habe er so viele Bücher verkauft.

So ganz stimmt das jedoch nicht: Zwar muss Oliver mit einem geschätzten Privatvermögen in der Höhe von 175 Millionen Euro nicht am Hungertuch nagen – alleine das Familien-Anwesen im Londoner Stadtteil Hampstead, das Oliver mit seiner Ehefrau und den fünf Kindern bewohnt, hat einen Wert von 11 Millionen Euro. Allerdings musste erst diese Woche die Restaurantgruppe Hallmark seine Restaurants in Australien vor dem Zusperren retten.

Die Wiener Dependance wird wie der Budapester Standort von der ungarischen Zsidai Gastronomy Group betrieben: Trotz der wirtschaftlichen Probleme wollen die beiden Geschäftspartner heuer ein weiteres Restaurant in Zürich eröffnen – die Standort-Suche laufe bereits, wie Schweizer Medien berichten.