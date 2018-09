Statt Dose und Glas: Carlsberg-Bier gibt es bald in Pappflaschen

An der alternativen Verpackung wurde demnach mehrere Jahre getüftelt. Die Prototypen wurden zusammen mit der Technischen Hochschule (DTU) in Dänemark und dem Verpackungsspezialisten EcoXpac entwickelt. Bei der Herstellung wird Altpapier zerkleinert, zu Pappmaché verarbeitet und in Form "gegossen". Nachdem die Pappflasche getrocknet ist, kann abgefüllt werden. Da die Flaschen beinahe zu 100 Prozent abbaubar sind, gelangt das Bier mit minimalem Verpackungsmüll an den Kunden.

Offene Fragen

In welchem Land der Verkauf der neuen Flaschen gestartet wird, dazu will sich Carlsberg allerdings nicht äußern. Ob sich die Pappe auf den Geschmack des Bieres auswirkt, wie lange die Getränke darin haltbar bleiben und wie umweltschonend die Maßnahme unterm Strich wirklich ist, bleibt fraglich.

Umweltfreundlicher Mehrpack

Dass man bei Carlsberg offenbar tatsächlich Interesse an Umweltschutz hat, zeigt sich darin, dass Dosen im Mehrpack künftig nicht mehr mittels Plastik zusammengehalten werden sollen. Stattdessen wird ein spezieller Kleber zum Einsatz kommen, berichtet CNN. Damit will der Konzern rund 1.200 Tonnen Plastik pro Jahr einsparen. Das entspricht einer Menge von rund 60 Millionen Plastiksackerl.