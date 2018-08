Start-up "Spoontainable": Diese Eislöffel sind zum Essen da

Nachhaltiger Eisgenuss

Um einen brauchbaren, ressourcenschonenden Ersatz für die kleinen Plastiklöffel, die in Eisdielen ausgegeben werden, zu finden, haben drei deutsche Studentinnen Kreativität an den Tag gelegt – und eine essbare Minischaufel entwickelt. Das berichtet unter anderem der SWR.

Sinnvoll ist das allemal. Immerhin werden allein in Deutschland pro Jahr über 360 Millionen Plastik-Eislöffel produziert und folglich weggeworfen, wie die am Start-up hinter der Innovation beteiligte Umweltmanagement-Studentin Amelie Vermeer errechnet hat.

Mit "Spoontainable", so der Name des Unternehmens, will Vermeer zusammen mit ihren beiden Co-Gründerinnen Julia Piechotta und Anja Wildermuth einen Beitrag zur Vermeidung von Plastikmüll leisten. Spoontainable setzt sich aus den englischen Worten "spoon", also Löffel, und "sustainable", also nachhaltig, zusammen.