Star-Koch Bourdain fand Wiener Beisl "fucking awesome"

Dass Clemens Wratschkos Wiener Beisl "Wratschko" Teil einer kulinarischen Dokumentation Wiens wird, kam für den Wirt und Koch etwas überraschend. "Einen Tag vorher hat mich das Management angerufen, ob es mich stört, wenn Anthony Bourdain samt Crew vorbeikommt." Offenbar war ein anderer geplanter Termin ins Wasser gefallen. Es hat Wratschko jedenfalls nicht gestört und obwohl die Sendung bereits 2009 ausgestrahlt wurde, merkt Clemens Wratschko bis heute die Folgen davon. "Immer wieder bekomme ich Reservierungsanfragen von den besten Hotels Wiens, weil Gäste bei mir essen wollen."

Kult-Sendung als Reisevorbereitung

Dann weiß er, dass diese vorher ziemlich sicher die Wien Folge von Bourdains TV-Serie "No Reservations" gesehen haben. Die bunten und oft unkonventionellen Streifzüge des berühmten amerikanischen Kochs und Fernsehmoderators durch die Küchen aller Welt genießen bei vielen Kult-Status und dienen oftmals als Reisevorbereitung. Nicht nur für Europäer, die zum Beispiel nach Vietnam reisen. Sondern auch für Amerikaner, die Europa besuchen. Wie berichtet, ist Anthony Bourdain am Freitag tot in einem Hotelzimmer in Frankreich aufgefunden worden, er dürfte Suizid begangen haben.

"Fucking awesome"

Anthony Bourdain galt als "Enfant terrible" der Kochbranche, Clemens Wratschko hat seinen Besuch als angenehm in Erinnerung. Vor allem Innereien interessierten den Amerikaner. Und, sie mundeten ihm, wie auch in der Sendung zu sehen ist. Die Widmung im Gästebuch beweist noch heute, dass sich Bourdain zwischen alter Schank mit Qualtinger-Plakat und den hölzernen Lamperien wohlgefühlt hat. "Fucking Awesome" schrieb er.