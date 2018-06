Star-Koch Anthony Bourdain ist gestorben

Geboren 1956 in New York, war Anthony Bourdain, der selbst jahrzehntelang in der Spitzengastronomie tätig - etwa in der bekannten Brasserie "Les Halles" in Manhattan. Er galt als eines der "Enfants terrible" der Branche, seine oft unkonventionellen Zugänge zum Kochen bescherten ihm eine stets wachsende Fangemeinde. Einen Namen machte sich der Amerikaner auch als Buchautor von Bestsellern wie "Don't Eat Before Reading This". In "Geständnisse eines Küchenchefs" (englisch "Kitchen Confidential") gab er Einblicke in die Welt der Spitzengastronomie und berichtete offen über eigene Drogenerfahrungen, um den Stress auszuhalten.