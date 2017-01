Spanien: Pater eröffnet Robin-Hood-Restaurant

Am Tag sieht das Robin-Hood-Restaurant wie ein normales spanisches Lokal aus: An der Bar befindet sich ein Schinkenschlögel und eine Saftpresse, und auch der Zigarettenautomat darf nicht fehlen. Abends hingegen verwandelt sich das Lokal in eine Suppenküche für Obdachlose.

Foto: APA/AFP/GERARD JULIEN Das Modell ist simpel, wie der Guardian berichtet: Jeder Gast, der in der Früh oder zu Mittag Speisen bestellt, finanziert ein Abendessen für einen Obdachlosen. Die Initiative stammt von der karitativen Organisation Mensajeros de la paz, die vor 54 Jahren von Pater Ángel García Rodríguez gegründet wurde: "Die Inspiration kam von Papst Franziskus, der immer wieder von der Wichtigkeit spricht, Menschen Würde durch Brot oder Arbeit zu geben." Und weiter: "Warum nicht ein Restaurant für Obdachlose eröffnen, wo auch sie an einem mit Tischtuch gedeckten Tisch sitzen und bedient werden. Menschen, die nichts haben, können hier speisen und genießen die gleiche Behandlung wie jeder andere auch. Das ist einfach gesunder Menschenverstand."

Spanien leidet unter hoher Arbeitslosigkeit

Foto: APA/AFP/GERARD JULIEN Spanien leidet noch immer an den Folgen der Wirtschaftskrise: Jeder Fünfte ist ohne Job, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 42 Prozent – der höchste Wert in Europa. Schon bisher bewirtete Pater Ángel 200 Obdachlose in seinem Sozialzentrum, das aber abends geschlossen hat. Das Ziel lautet jetzt, dass zumindest hundert obdachlose Menschen jeden Abend im neuen Robin-Hood-Restaurant satt werden. "Die Menschheit lebt nicht nur von Brot, aber die Bibel hat vergessen, dass manche nicht einmal Brot haben. Also versuchen wir, ihnen Brot zu geben."

Falls das Projekt von Erfolg gekrönt ist, sollen weitere Robin-Hood-Restaurants folgen. Es gehe nicht darum, den Reichen etwas wegzunehmen, sondern darum sie darin zu bestärken, etwas abzugeben. Pater Ángel gibt zu: "Der Name ist ein bisschen zugespitzt, um die Leute auf unser Restaurant aufmerksam zu machen."