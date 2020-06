Schwarzer Schatz: Auf Trüffeljagd in Wiener Neustadt

Poltnig

"Keresd, keresd!" (Such’, such’!), rufenund der ungarische Hundetrainer Tibor immer wieder. Letzterem verdanken die Hunde ihre ungarischen Namen und Befehle. In der Ausbildung spielt er stundenlang mit seinen Schützlingen, bis er Trüffelstücke in einer Plastikdose versteckt und sie die Hunde suchen lässt. "Die Tiere können das Aroma ab einem Alter von vier Monaten erkennen. Nach dem ersten Fund im Wald geht es sofort nach Hause."

So soll der Hund die Trüffel mit einem Erfolgserlebnis verbinden. Tibor: "Ist der Hund glücklich, will er immer wieder Trüffel suchen. Beim nächsten Mal dann zwei oder drei, bis er das Prinzip verstanden hat." Manche Hunde bleiben so wie Bozda am Fundort stehen und warten, andere graben die Knolle aus und bringen sie zum Herrchen. Ein ausgebildeter Trüffelhund kostet ab 2500 Euro, ein erfahrener ist ab 5000 Euro zu haben. Geeignet ist prinzipiell jede Rasse. Tibor setzt auf Labrador und Spaniel, insgesamt hat er sieben Hunde. In Italien vertrauen Trüffelsammler auf den ausgeprägten Geruchssinn des Lagotto, einer italienischen Rasse.

An einer Lichtung gräbt Bozda wieder aufgeregt. Mit ihr hat Poltnig schon im italienischen Piemont, der Hochburg für weiße Trüffel, nach dem begehrten Pilz gesucht, am Olymp in Griechenland und eben hier, in Wiener Neustadt und anderen Orten Österreichs. Diesmal hat die Hündin einen Prachtfund gemacht: 42 Gramm wiegt die schwarze Trüffel, Marktpreis rund 30 Euro. Richard Poltnig wickelt sie in ein Stofftuch und packt sie in seine Schultertasche.

Die Tasche und das Tuch sind typische Utensilien für italienische Sammler, erzählt der Delikatessenhändler Luca Miliffi und riecht intensiv an Bozdas Fund. Er kennt hochwertige Trüffel von klein auf – schon sein Vater Arnaldo handelte mit dem "weißen Gold". Er importiert den Pilz aus Italien und liefert ihn mitunter auch nachts an heimische Haubenlokale, damit er möglichst frisch auf dem Teller landet.