Volksgarten Pavillon, 1010 Wien

Foto: KURIER/Gilbert Novy Zu Mittag gibt es im Volkgarten Pavillon Snacks wie Hausbrot Bloody Mary mit Paradeiser-Wodka-Aufstrich (4,90 Euro) oder gegrilltes Baguette mit Humus, grünem Frühlingsgemüse oder Halloumi und Minzpesto (7,50 Euro). Abends gibt es eine große Barbecue-Karte mit Pulled Pork Burger (11,50 Euro), Rib-Eye-Steak (250 Gramm/21,50 Euro) oder geräuchterten Karfiol mit Rüben aus der Glut (11,50 Euro). Der gespritzte Grüne Veltliner kommt auf 3,50 Euro, der Lillet Spritz auf 4,80 Euro.

Info: Volksgarten Pavillon, Volksgarten, 1010 Wien, bei Schönwetter Montag bis Sonntag 11 bis 2 Uhr

Palmenhaus, 1010 Wien

Foto: KURIER/Franz Gruber Das Palmenhaus hat einen großen Vor- und Nachteil: Es liegt in der prallen Sonne. Das bunte Treiben lässt sich hier am besten mit einem ausgiebigen Frühstück genießen – diverse Kombinationen kosten zwischen 6,40 und 12,50 Euro. Gehobener sind die Preise für die Mittags- und Abendkarte, die mit nationalen und internationalen Klassikern wie Büffelmozzarella-Paradeiser-Brotsalat (14,80 Euro), gegrillte Sardinen mit Salat, Bruschetta und Chutney (15,80 Euro) oder Wiener Schnitzel mit Wirtshaussalat (22,50 Euro).

Info: Palmenhaus, Burggarten 1, 1010 Wien, Montag bis Freitag 10 bis 24 Uhr, Samstag 9 bis 24 Uhr, Sonn- und Feiertag 9 bis 23 Uhr

Café im Motto am Fluss, 1010 Wien

Foto: Marianne Greber Das Café im Motto am Fluss ist viel zu schade, wenn es nur als Zwischenstopp für schiffsreisende Touristen gesehen wird. Auch hier lässt sich besonders fein mit selbst gebackenem Brot, Stundei, Chiasamen-Porrdige und Pancakes frühstücken. Nachmittags kommt man an der himmlischen Patisserie mit luftig-leichten Tartelettes nicht vorbei.

Info: Café im Motto am Fluss, Franz Josefs Kai 2, 1020 Wien, Montag bis Sonntag 8 bis 24 Uhr

Kleines Café, 1010 Wien

Foto: KURIER/Stephan Boroviczeny Das vom Architekten Hermann Czech gestaltete Lokal gehört seit Jahrzehnten zu den Wiener Institutionen: Touristen, die das Kleine Café aus dem Kinohit "Before Sunrise" kennen, und Wiener lieben die einfache Küche und den im Vergleich zur Größe des Lokales repräsentablen Schanigarten. Gegessen wird hier großes Brot mit Verhackertem.

Info: Kleines Café, Franziskanerplatz 3, 1010 Wien, Montag bis Sonntag 10 bis 2 Uhr

Zanoni, 1010 Wien

Foto: KURIER/Martin Gnedt Wirklich viele Eissalons haben in Wien einen schönen Gastgarten, warum also einen Platzhirschen empfehlen? Weil dieser dank einer speziellen Kühlungsanlage unterm Sonnenschirm für eine angenehme Atmosphäre in heißen Stunden sorgt. Wer keine Lust auf Eis hat, findet zahlreiche pikante Snacks.

Info: Zanoni, Lugeck 7, 1010 Wien, Montag bis Sonntag 7 bis 24 Uhr (Frühstück 7 bis 14 Uhr)

Café Landtmann, 1010 Wien

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER Das traditionsreiche Wiener Café ist bei Theaterbesuchern, Politkern und Touristen gleichermaßen beliebt. Bei einem nächtlichen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt lässt sich ein gespritzter Mokka (7 Euro) genießen, zu früher Stunde ein türkischer Kaffee mit einem Lokum (6,20 Euro). Heizschwammerl wärmen in weniger tropisch-warmen Nächten nach dem Burgtheaterbesuch.

Info: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien, Montag bis Sonntag 7 bis 24 Uhr (Küche 11:30 bis 23:30 Uhr)

Joma, 1010 Wien

Foto: Kurier/Juerg Christandl Die Dependance der Familie Figlmüller am Hohen Markt gehört zu den besten Frühstückslokalen Wiens: Am liebsten sitzen die Gäste in dem kleinen Schanigarten vor dem Lokal. Neben der Frühstückskarte trumpft das Joma mit einer sehr großen Getränkekarte auf, die Kreationen wie "Iced Matcha Coffee Explosion" oder "Coffee Chocolate Kiss" kennt. Wer es braucht: Heizschwammerl wärmen an kühlen Abenden.

Info: Joma, Hoher Markt 10-11, 1010 Wien, Sonntag bis Donnerstag von 8 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag von 8 bis 1 Uhr (Küche 8 bis 23 Uhr)

Palais Coburg, 1010 Wien

Foto: Palais Coburg Residenz Anders als die großen Schanigärten in der Innenstadt ist es im Garten des Palais Coburg angenehm still. Die Zitronentarte ist ein Gedicht, das Sorbet kühlt und der kleine Hunger kann mit einer Käseplatte gestillt werden. Decken und Heizschwammerl braucht es im August wohl nicht, im September freut sich so mancher darüber.

Info: Clementine im Glashaus, Coburgbastei 4, 1010 Wien, Montag bis Sonntag 7 bis 22:30 Uhr (Frühstück 7 bis 11:30 Uhr)

Tachles, 1020 Wien

Foto: facebook.com/Tachles Im Tachles am Karmelitermarkt isst man Pierogi und Palatschinken, aber auch sonst bietet die Speisekarte Snacks wie belegte Brote. Vom Schanigarten aus lässt sich das Markttreiben beobachten. Auch soziales Engagement wird groß geschrieben: Hier kann ein Caffè sospeso genossen werden – wer einen Espresso ordert, zahlt einen zweiten mit, der dann an Bedürftige ausgeschenkt wird. Neben alkoholfreien Getränken können auch Speisen gespendet werden.

Info: Tachles, Karmeliterplatz 1, 1020 Wien, Montag bis Donnerstag 16 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 16 bis 2 Uhr, Sonn- und Feiertag 12 bis 24 Uhr

Marina Wien, 1020 Bezirk

Foto: KURIER/Jürg Christandl Terrassen und Teakholzmöbel laden zum Verweilen ein: Das Restaurant Marina Wien ist durch und durch maritim und das spiegelt sich auch in der Speisekart wider: Ein Surf'n Turf-Burger (30,20 Euro) oder ein Muscheltopf (21,80 Euro) dürfen naturlich nicht fehlen. Frühstück gibt es leider nur bis 11 Uhr, dafür gibt es im Sommer jedes Wochenende einen Brunch. Wer keine Lust auf Aperol hat, ordert einen Rosen- oder Holunder-Spritzer (5,60 Euro).

Info: Marina Wien, 1020 Wien, Juni bis September: Montag bis Sonntag 9 bis 23 Uhr

Strandbar Herrmann, 1030 Wien

Foto: KURIER/Gilbert Novy Wenige wissen, dass es zu Mittag einen wechselnden Mittagstisch um 9,90 Euro in der Strandbar gibt. Aber auch sonst ist das Speisen-Angebot vielfältig: Reuben-Sandwich mit Beilage nach Wahl (9,90 Euro) oder Baby Back Ribs von der dicken Freilandsau (11,90 Euro) sowie zahlreiche Würstel wie ungarische Debreziner oder Käsekrainer mit Gebäck (beide mit 4,90 Euro). Am Wochenende und an Feiertagen lockt zudem der Strand-Brunch um 15,90 Euro.

Info: Strandbar Herrmann, Herrmannpark bei der Urania, 1030 Wien, Montag bis Sonntag 10 bis 2 Uhr, barrierefrei, wetterbedingt kann die Strandbar gesperrt werden

Meierei im Stadtpark, 1030 Wien

Foto: KURIER/Franz Gruber Edel-Gastronomie im Wiener Stadtpark: Die Meierei bewirtet nachmittags stündlich mit ofenwarmem Apfel- und Milchrahmstrudel. Käse-Aficionados freuen sich über eine Auswahl von 120 Käsesorten.

Info: Meierei im Stadtpark, Am Heumarkt 2 A, 1030 Wien, Montag bis Freitag 8 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 19 Uhr

Heuer am Karlsplatz, 1040 Wien

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER Bert Jachmann, einer der besten Barchefs des Landes, sorgt für Erfrischung an heißen Tagen. Und dank warmer Küche bis Mitternacht muss man nach einem Besuch im Heuer am Karlsplatz nicht hungrig schlafen gehen.

Info: Heuer am Karlsplatz, Treitlstraße 2, 1040 Wien, Montag bis Freitag 11:30 bis 2 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 10 bis 2 Uhr

China Bar an der Wien, 1050 Wien

Foto: Anita Kattinger Selbst gemachte Limonaden oder Ramen mit frischen Nudeln (auf Wunsch auch abends) lässt Gastronom Simon Xie Hong in seiner China Bar an der Wien auftischen. Eine große Weinkarte und Decken erfreuen zu später Stunde.

Info: China Bar an der Wien, Hamburgerstraße 2, 1050 Wien, Montag bis Freitag und Sonntag 11:30 bis 24 Uhr, Samstag 8 bis 24 Uhr

Zum Gschupftn Ferdl, 1060

Foto: KURIER/Jeff Mangione Der Stadtheurige Zum gschupftn Ferdl im Mariahilfer Raimundhof erfreut nicht nur mit seiner Brettljause, sondern auch mit Heurigentischen im Innenhof. Alles in Bio-Qualität.

Info: Zum Gschupftn Ferdl, Windmühlgasse 20, 1060 Wien, Montag bis Samstag ab 18 Uhr, Sonntag geschlossen

Mill, 1060 Wien

Foto: Christian Gottwald Der Innenhof des Mill gehört wohl zu den romantischsten in Wien: Pflanzen ranken sich an den Wänden hoch, Blumen schmücken Kommoden und Kerzen sowie bunte Luster erhellen zu dunkler Stunde. Am Sonntag gibt es Brunch.

Info: Mill, Millergasse 32, 1060 Wien, Montag bis Freitag 16 bis 23 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr, Sonntag und Feiertag nur Brunch von 11 bis 16 Uhr, Samstag geschlossen

Espresso, 1070 Wien

Foto: KURIER/Gilbert Novy Das kleine Espresso ist mit Vintage-Möbelstücken aus den 50ern bestückt. Kleine Frühstückskarte.

Info: Espresso, Burggasse 57, 1070 Wien, Montag bis Freitag 7:30 bis mindestens 1 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis mindestens 1 Uhr

Tian, 1070 Wien

Foto: Kurier/David Niedermayer Vor zwei Jahren übernahm Gastronom Christian Halper die Räumlichkeiten vom ehemaligen Lux (zwischen Schrankgasse und Spittelberggasse): Im schmucken Schanigarten können vegetarische Eierspeise oder das vegetarische Gulasch genossen werden.

Info: Tian Bistro am Spittelberg, Schrankgasse 4, 1070 Wien, Dienstag 17 bis 22 Uhr, Mittwoch bis Freitag 11 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen 9 bis 22 Uhr

Ulrich, 1070 Wien

Foto: KURIER/Franz Gruber Mit einem Cafe Freddo oder Iced Coffee in der Hand lässt sich der Sonne besonders fein frönen. Der "schönste klassische Schanigarten 2015" befindet sich im Ulrich in Wien-Neubau. Ob morgens für ein ausgiebiges Frühstück oder abends für einen Cocktail, der Schanigarten ist immer gut besucht.

Info: Ulrich, St. Ulrichsplatz 1, 1070 Wien, Montag bis Freitag 8 bis 1 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 1 Uhr

Glacis Beisl, 1070 Wien

Foto: KURIER/Jeff Mangione Zwar knallt die Sonne auf den Innenhof des Museumsquartiers herunter, im Glacis Beisl kühlt allerdings ein schattiger Gastgarten. Traditionelles aus der alt-österreichischen Küche wie Somlauer Nockerl versüßen den Tag.

Info: Glacis Beisl, Museumsplatz , Zugang Breite Gasse 4, 1070 Wien, Montag bis Sonntag 11 bis 2 Uhr (Küche 12 bis 23 Uhr)

Morgenstern, 1070 Wien

Foto: KURIER/Gilbert Novy Für viele Wiener ein Geheimtipp: Am Ulrichsplatz befindet sich das Morgenstern, das erst abends seine Türen öffnet. Die kleine Karte offenbart Brote und Bier. Mehr braucht es doch auch nicht.

Info: Morgenstern, St. Ulrichsplatz 5, 1070 Wien, Montag bis Sonntag 18 bis 2 Uhr

Hotel am Brillantengrund, 1070 Wien

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch Das Café des Hotel am Brillantengrund in Neubau ist leider kein Geheimtipp mehr. Trotz hipper Gegend moderate Preise. Für die philppinischen Gerichte (Tipp: Wok-Gerichte) zeichnet sich die Mama des Hoteldirektors verantwortlich.

Info: Hotel am Brillantengrund, 1070 Wien, Montag bis Freitag 7:30 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 22 Uhr

halle und kantine, MQ, 1070 Wien

Foto: apa Der Innenhof des Museumsquartiers in Wien beherbergt u.a. die Gastgärten von der halle und der kantine. Gutes Essen und begrünt.

Info: halle und kantine, MQ, Museumsplatz 1, 1070 Wien, halle: Montag bis Sonntag 10 bis 22 Uhr, (Küche bis 24 Uhr), kantine: Montag bis Sonntag 9 bis 22 Uhr

Weinstube Josefstadt, 1080 Wien

Foto: Anita Kattinger Die Weinstube Josefstadt ist vielleicht nicht so hip wie manch anderes Trend-Lokal, dafür gibt es ein bezauberndes Salettl. Und das mitten in der Josefstadt.

Info: Weinstube Josefstadt, Piaristengasse 27, 1080 Wien, April bis Oktober: Montag bis Sonntag 16 bis 24 Uhr (Küche bis 22 Uhr)

Stiegls Alte Ambulanz, 1090 Wien

Foto: Kurier Genügend Platz für alle: Im Wiener AAKH-Campus finden Hungrige Platz im Café Salettl, in Stiegls Alte Ambulanz, im Bierheurigen Zum Gangl und im Universitätsbräuhaus.

Info: Stiegls Alte Ambulanz, AAKH, Alser Straße 4, 1090 Wien, Montag bis Sonntag 8:30 bis 24 Uhr

Zum Roten Bär, 1090 Wien

Foto: Zum Roten Bär Junge Wirtshausküche in einem alten Beisl in der Wiener Berggasse. Hübscher Schanigarten und es gibt auch Frühstück! Aber Achtung: Das Lokal Zum Roten Bären hat am Wochenende nur abends geöffnet.

Info: Zum Roten Bär, Berggasse 39, 1090 Wien, Montag bis Freitag 11:30 bis 24 Uhr, Samstag 18 bis 24 Uhr, Sonntag 18 bis 22 Uhr

Landtmann's Jausenstation, 1130 Wien

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER Noch immer ein Geheimtipp ist die Landtmann's Jausenstation im Schloss Schönbrunn. Neben verschiedenen Frühstückskombinationen locken hier die Mehlspeisen aus der hauseigenen Patisserie: Von A wie Apfelstrudel bis T wie Trüffeltorte.

Info: Landtmann's Jausenstation, Schloss Schönbrunn, Kronprinzengarten, 1130 Wien, 25. März bis 30. Oktober: Montag bis Freitag ab 10 Uhr bis Parksperre, Samstag und Sonntag ab 9 Uhr bis Parksperre

Hermes Labstelle, Lainzer Tiergarten, 1140 Wien

Foto: KURIER/Jeff Mangione Frei nach dem Motto 'zuerst beobachten und dann essen' steht natürlich Wild auf der Karte der Labstelle in der Hermesvilla. Jeden ersten Mittwoch im Monat findet ein Candlelight-Dinner statt. Das Restaurant bietet für Ausflügler auch gefüllte Picknick-Körbe an.

Info: Hermesvilla, Lainzer Tiergarten 1140 Wien, Dienstag bis Sonntag sowie Feiertag 9 Uhr bis Parkschluss

Schutzhaus auf der Schmelz, 1150 Wien

Foto: Schutzhaus Zukunft Das Schutzhaus auf der Schmelz ist eine Wiener Institution. Bodenständiges wie Gulasch, belegte Brote und Würstel laden Studenten und Kleingarten-Besitzer zur schattigen Auszeit ein.

Info: Schutzhaus auf der Schmelz, Verlängerung der Guntherstraße, 1150 Wien, Montag bis Sonntag 9 bis 24 Uhr

Manameierei, 1170 Wien

Foto: Manameierei Am Fuße des Wienerwalds, 15 Minuten von der Wiener Innenstadt entfernt, befindet sich die Manameierei. Ausflügler können sich hier an Frühstückskombinationen, Salaten oder belegten Broten laben.

Info: Manameierei, Exelbergstraße 32, 1170 Wien, Mittwoch bis Sonntag 9 bis 18 Uhr

Klee am Hanslteich, 1170 Bezirk

Foto: /Thomas Ranner Mitten im Wald am kleinen Hanslteich gelegen muss der Gelsenspray ein treuer Begleiter beim Besuch des Restaurants sein: Beef Tatar (14,50 Euro), Risotto (19,50 Euro), Kalbswiener (18,70 Euro) oder Zander – die Küche experimentiert nicht, sondern bietet heimische und internationale Klassiker. Es gibt eine große Auswahl an österreichischen Weinen, einige auch glasweise.

Info: Klee am Hanslteich, Amundsenstraße 10, 1170 Wien, April bis Oktober: Montag bis Sonntag 11 bis 24 Uhr

Gourmetgasthaus Freyenstein, 1180 Wien

Foto: Gourmetgasthaus Freyenstein Das Gasthaus ist wahrlich eine kühle, schattige Grünoase mitten in der Betonwüste: Und für all jene, die das Restaurant nicht kennen, es handelt sich hier um das wahrscheinlich billigste zwei-Haubenrestaurant Wiens.

Info: Gourmetgasthaus Freyenstein, Thimiggasse 11, 1180 Wien, Dienstag bis Samstag und Feiertage 18 bis 24 Uhr

Zum Berger, 1190 Wien

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch Der Heurige gehört nicht erst seit der Preis-Verleihung zu den schönsten Gastgärten Wiens, sondern bereits seit 1713. Neben dem klassischen Heurigenbuffet gibt es Weine aus dem eigenen Bio-Weinbau der Rieden Sommeregg und Toiferl.

Info: Zum Berger, Himmelstraße 19, 1190 Wien, Montag bis Sonntag 15:30 bis 22 Uhr

Fischerbräu, 1190 Wien

Foto: KURIER An heißen Tagen ist der Gastgarten des Döblingers Fischerbräu bis zum Bersten voll. Hier schmeckt das selbstgebraute Bier und die rustikalen Schmankerl wie überbackenes Bieraufstrich-Brot.

Info: Fischerbräu, Billrothstraße 17, 1190 Wien, Dienstag bis Sonntag 16 bis 00:30 Uhr, Montag geschlossen

Strandgasthaus Birner, 1210 Wien

Foto: Stephan BoroviczenyFotografieWVienna#13;Austr13;#13;call: +43 6801314644 Einst verdiente sich die Familie Birner ihren Lebensunterhalt als Müllersfamilie, heute schultern sie nicht Mehlsäcke, sondern Schnitzel (16,90 Euro), Zwiebelrostbraten (14,90 Euro) und Würstel (3,90 Euro). Besonders fein: Das Gasthaus bietet eine große Eiskarte und für Eispalatschinken ist immer Platz, zudem gibt es einige Schmankerl der k.u.k.-Küche wie Schomlauer Nockerl (5,20 Euro).

Info: Strandgasthaus Birner, An der Oberen Alten Donau 47, 1210 Wien

Cocobello, 1220 Wien

Foto: Anita Kattinger Direkt vor der Cocktailbar von Patrick Burger befindet sich eine Schwimminsel, vor und neben der Bar erstreckt sich ein Sandstrand mit Liegestühlen. Die Cocktails sind trotz der moderaten Preise hervorragend. Kritisch anzumerken ist, dass es kaum Schattenplätze gibt. Aber das scheint den Wienern an den Hotspots sowieso nicht wichtig zu sein.

Info: Cocobello, Copa Beach, Donauinsel, 1220 Wien, Montag bis Sonntag 13 bis 22 Uhr

Le Trocquet à la plage, 1220 Wien

Foto: Anita Kattinger Das französische Beisl aus Neubau gibt es jetzt im Kleinformat an der Alten Donau: Dank leichter Anhöhe hat man alles gut im Blick, allerdings muss man trotz Sonnenschirmen hohe Temperaturen in Kauf nehmen. Hier werden französische Häppchen der Patissierskunst sowie Klassiker wie Quiche Lorraine serviert. Getrunken wird Rosé Pamp, der französische Aperitif besteht aus Roséwein und Pampelmuse- bzw. Grapefruit-Likör.

Info: Le Troquet à la plage, Copa Beach, Donauinsel, 1220 Wien, Montag bis Sonntag 11 bis 21 Uhr, wetterbedingt kann die Strandbar gesperrt werden

Strandcafé, 1220 Wien

Foto: Markus Bauer Nach langer Wartezeit hat das Strandcafé wieder eröffnet: Vom Gastgarten aus gelangt man in den ­durch die lange Glasfront lichtdurchfluteten großen Gastraum mit 290 Sitzplätzen. Am schönsten sitzt man jedoch immer noch mit Blick auf das Wasser. In der einsehbaren Küche bereiten auf fünf Feuerstellen drei Grillmeister die stadtbekannten Spareribs (17,90 Euro) und Steckerlfische (14,90 Euro) zu, die Speisekarte wurde um Schmankerl wie Tafelspitz (19,20 Euro) oder Paprikahenderl (11,90 Euro) erweitert. Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch kommt von steirischen Lieferanten, Obst und Gemüse werden bevorzugt aus der Wiener Umgebung bezogen.

Info: Strandcafé, Florian-Berndl-Gasse 20, 1220 Wien, Montag bis Sonntag 11 bis 24 Uhr (Gastgarten: Montag bis Sonntag 11 bis 22 Uhr, Uferterrasse und Floß: Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr), barrierefrei

Wake up, 1220 Wien

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch Langweilig wird einem nie, wenn man das Wellenreiten der mehr oder weniger Geübten am Wake-Board-Lift beobachtet. Wer nicht auf der Terrasse des Restaurants den Sonnenaufgang oder -untergang genießen will, kann seine Drinks in der Strandbar einnehmen. Getrunken wird Lychee-Secco oder Marajuca-Secco (5,70 Euro). Das Frühstück gibt es bis 13 Uhr und sollte sich auch für Langschläfer ausgehen. Mittags und abends laben sich die Sportlichen an Burger (13,40 Euro), Steaks (14,60 Euro) und Meeresfrüchten (13,0 Euro).

Info: Wake up, Am Wehr 1, Neue Donau, 1220 Wien, Juni, Juli und August: Montag bis Sonntag 10 bis 24 Uhr

Ufertaverne, 1220 Wien

Foto: Ufertaverne Die vielen kleinen, bunten Boote erinnern an einen romantischen Hafen in einer fernen Urlaubsstadt. Die Ufertaverne an der Alten Donau lockt mit einer hölzernen Veranda und einer traumhaft schönen Terrasse. Die große Speisekarte offenbart dank Lavasteingrill allerhand Gegrilltes wie Cevapcici (9,80 Euro), Lammspieß (16,80 Euro) oder Filet (28,20 Euro). Zudem ist das Restaurant für seine Fisch-Gerichte wie Forelle im Ganzen (10,80 Euro) und Miesmuscheln (11,40 Euro) bekannt.

Info: Ufertaverne, An der Oberen Alten Donau 186, 1220 Wien, Juni, Juli und August: Montag bis Sonntag 9 bis 24 Uhr

Zur Alten Kaisermühle, 1220 Bezirk

Foto: Zur Alten Kaisermühle Wer sagt, dass nur das Strandcafé Spareribs kann? Aber nicht nur das, denn in der Alten Kaisermühle wird auch diversen italienischen Köstlichkeiten wie Burrata gehuldigt. Das Fleisch für die Steaks komm von oberösterreichischen Stieren. Das Restaurant hießt früher Fischerwirt und liegt bereits seit 1893 in dem idyllischen Garten an der Alten Donau.

Info: Zur Alten Kaisermühle, 1220 Wien, bis Ende September: Dienstag bis Samstag 11:30 bis 23 Uhr

So 11:30 bis 22 Uhr

Neu Brasilien, 1220 Bezirk

Foto: Gasthaus Neu Brasilien Der Eingang sieht wie ein kleiner Paradiesgarten aus und heißt auch so: Die Speisekarte ist zwar recht überschaubar, dafür findet man hier leichter ein Platzerl als in den benachbaraten Konkurrenzlokalen. Vegetarier tun sich bei der Wahl recht schwer, dafür haben Fleischliebhaber die Qual der Wahl. Ripperl (16,80 Euro), Cevapcici (10,10 Euro) und Rindfleischsalat (12,80 Euro) erfreuen hungrige Gäste.

Info: Neu Brasilien, An der unteren Alten Donau 61, 1220 Wien, Montag bis Sonntag 11 bis 23 Uhr