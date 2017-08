Foto: dpa/Uli Deck

Sie wundern sich, warum die Zitrone im Kühlschrank so hässliche Flecken bekommen hat? Hier die Antwort:

Erdäpfel

Foto: dpa/Gero Breloer Erdäpfel gehören auf keinen Fall in den Kühlschrank, auch nicht ins Gemüsefach. Da Kartoffeln bei Lichteinfall grün werden und die grünen Teile das Pfanzengift Solanin enthalten, braucht das Gemüse absolute Dunkelheit. Am besten in einer kühlen Speis oder im Keller lagern.

Tipp: Erdäpfel produzieren Ethylen und sollten daher nicht neben anderem Obst und Gemüse lagern, da dieses sonst schneller reift bzw. verdirbt.

Kaffeebohnen

Foto: dpa-Zentralbild/Patrick Pleul Kaffeebohnen sind sehr empfindlich: Durch Kühlschrank-Kälte verlangsamt sich zwar die Verflüchtigung von Aromen, jedoch nimmt Kaffee Feuchtigkeit und fremde Aromen auf. Deswegen eignet sich für die Lagerung am besten eine Vorratskammer. Generell sollten Kaffeebohnen nach dem Öffnen binnen sechs Wochen aufgebraucht werden. Sauerstoff, Feuchtigkeit, Wärme und Licht beschleunigen den Geschmacksverlust. Danach muss die Kaffeepackung gut verschlossen werden oder der Kaffee wird in ein luftdichtes Gefäß umgefüllt.

Tipp: Sie können Kaffeebohnen einfrieren! Wenn man sie auftauen möchte, dann am besten in einem verschlossenen Gefäß. Einmal aufgetaute Kaffeebohnen sollten nicht wieder eingefroren werden.

Unreife Avocados

Foto: AP/Matthew Mead Avocados reifen bei Zimmertemperatur und in Zeitungspapier gewickelt nach. Wer sie aber in den Kühlschrank legt, stoppt den Prozess und muss die Avocados bald verzehren. Da das exotische Gemüse zu den Ethylen-Produzenten gehört, sollte es nicht neben anderem Obst und Gemüse gelagert werden.

Knoblauch

Foto: KURIER/Franz Gruber Knoblauch muss zwar kühl, trocken und dunkel gelagert werden, aber Kühlschrank-Kälte mag er nicht. Am besten eignen sich Keramiktöpfe, die mit einem Deckel verschlossen werden können und Löcher für eine ausreichende Sauerstoffzufuhr haben.

Tipp: Knoblauchzehen sind länger haltbar, wenn sie in Öl eingelegt werden.

Olivenöl

Foto: EcoPim-studio - Fotolia/EcoPim-studio/Fotolia Bei Temperaturen unterhalb von 7 Grad wird Olivenöl flockig oder fest. Zwar leidet der Geschmack nicht darunter, aber für die weitere Verwendung sind die Kristalle hinderlich. Bei diesen handelt es sich lediglich um Wachse aus der Olivenschale. Olivenöl am besten wie Wein lagern: gut verschlossen an einem dunklen und kühlen Ort (optimal sind zwischen 10 und 16 Grad).

Haltbarkeit von Olivenöl:

warm, lichtgeschützt, luftgeschützt: mehrere Monate

kühl, lichtgeschützt, luftgeschützt: mehrere Jahre

Zwiebel

Foto: KURIER/Reinhard Vogel Zur Lagerung von Zwiebeln braucht es wie bei Knoblauch einen kühlen, trockenen und dunklen Raum. Keramiktöpfe mit Löchern eignen sich für die Aufbewahrung.

Tipp: Zwiebel können zu Zöpfen geflochten und aufgehängt werden.

Bananen

Foto: photocrew/Fotolia Bananen mögen es, wenn sie bei über 16 Grad gelagert. Unreife Früchte reifen im Plastiksackerl bei Zimmertemperatur nach.

Brot

Foto: ballycroy/istockphoto Brot altert im Kühlschrank viel schneller als bei Raumtemperatur: Es lässt sich zwar einfrieren, kann aber nicht im Kühlschrank gelagert werden, da die Kälte es rasch austrocknen würde. Brot am besten bei Raumtemperatur in Kunststoff oder in Steingut- und Keramiktöpfen ohne Luftlöcher lagern. So bildet sich nicht so leicht Schimmel.

Tipp: Je heller das Brot, umso schneller sollte man es verbrauchen.

Honig

Foto: dapd/Sebastian Willnow Wenn Sie Honig richtig lagern, ist dieser unbegrenzt haltbar: Faktoren wie Licht, Wärme oder Feuchtigkeit beeinflussen die Qualität und können die Haltbarkeit stark mindern. Darum muss Honig dunkel, kühl und trocken gelagert werden. Da es im Kühlschrank oft zu feucht ist, und Honig Wasser anzieht, kann die Feuchtigkeit dem Honig schaden.

Tipp: Wenn Honig fest geworden ist, kann er in einem Wasserbad verflüssigt werden.

Zitrusfrüchte

Foto: Markus Mainka/Fotolia Wie Bananen brauchen auch Zitrusfrüchte warme Raumptemperatur: Bei Kälte bekommen sie Flecken oder verschrumpelte Schalen. Zitrusfrüchte lagern Sie am besten bei Zimmertemperatur in einer schattigen Ecke: Die Früchte unbedingt in einer offenen Obstschale lagern.

Gurken

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand Gurken sind aufgrund ihres hohen Wasseranteils kälteempfindlich. Obwohl sie selber Ethylen produzieren, sind sie selbst empfindlich und werden rasch runzelig, wenn sie in der Nähe von Paradeisern oder Erdäpfeln aufbewahrt werden.

Paradeiser

Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte Anders als Kürbisse oder Äpfel lassen sich Paradeiser über den Winter nicht lagern. Grün geerntete Paradeiser reifen im Gemüsefach (rund 10 Grad) nach – geringere Temperaturen vertragen sie allerdings nicht. Wenn Paradeiser außerhalb des Gemüsefachs gelagert werden, schrumpfen diese zusammen. Paradeiser wegen ihres Ethylens niemals neben empfindlichem Obst wie Äpfel oder Bananen lagern.

Tipp: Wenn das Gemüsefach bereits voll ist, und Sie die Paradeiser haltbar machen wollen, dann können diese gewürfelt oder im Ganzen eingefroren werden.