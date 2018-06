Neuzugang bei den Wiener Rooftop-Bars

Im sechsten Jahr widmet man sich in der Bar des Hotels The Ritz Carlton am Wiener Ring ganz dem Motto "Made in Austria". Heimische Genüsse - vom Wein über Bier aus Mikro-Brauereien bis zu Schinken- und Käse-Auswahl oder dem Wiener Hot Dog - stehen im Mittelpunkt. Oder man probiert den hauseigenen D-scovery Gin.

Info: Atmosphere, The Ritz-Carlton, 1010 Wien, April: täglich von 16 bis 22 Uhr; Mai bis September: täglich von 16 bis 1 Uhr